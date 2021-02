Entrpnr Group opent nieuwe vestiging op Curaçao

Boekhoudkantoor Entrpnr uit Zeewolde maakt bekend dat zij per 1 maart 2021 de deuren opent van een nieuw kantoor in Willemstad, op het eiland Curaçao. Naast het hoofdkantoor in Zeewolde en de reeds bestaande vestigingen in Amsterdam en Rotterdam, wordt dit de vierde locatie van Entrpnr.

Entrpnr maakt een flinke groei door. Eerder dit jaar nam het kantoor branchegenoten Tbena en The Mercenary over. Daarnaast kwam de autonome groei in 2020 ondanks de coronacrisis op ruim dertig procent uit, meldt het boekhoudkantoor.

Vernieuwing

Steven Lagerwij, CEO van Entrpnr licht de opening van het nieuwe kantoor toe. “Entrpnr is ambitieus. Wij zijn altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden om te vernieuwen. De uitbreiding naar de Antillen past volledig in deze strategie. We zijn al ruim een jaar bezig met de voorbereiding en vanwege de Coronacrisis heeft het project lichte vertraging opgelopen, maar ik ben er trots op dat we volgende maand open gaan.”

“Een van de uitdagingen bij het opzetten van een vestiging op afstand, is het samenstellen van een krachtig en ervaren lokaal management team”, vertelt Lagerwij. “Maar we zijn er in geslaagd een geweldig team samen te stellen van specialisten met veel ervaring in zowel Nederland als op het eiland.”

Kansen

De opening van de vestiging op Curaçao stelt Entrpnr in staat het serviceniveau van de onderneming nog verder te verhogen, vertelt Lagerwij: “Via Curaçao verruimen wij bijvoorbeeld onze telefonische bereikbaarheid, ook voor inhoudelijk complexe zaken.” Entrpnr hanteert voor team Curaçao dezelfde kwaliteitseisen als voor haar mensen in Nederland. Zo kunnen werkzaamheden voor Nederlandse klanten (deels) ook worden uitgevoerd door het team in Willemstad. “Vooral de ondernemers uit onze zzp en mkb-portefeuille zijn vaak overdag aan het werk en doen in de avond hun administratie. Juist dan hebben zij behoefte aan ondersteuning. Nu kan Entrpnr deze nog beter bieden.”

24/7 inzicht in financiële data

Een andere reden voor de opening van het kantoor overzees, ligt in de marktbehoefte om financiële data snel te verwerken. Lagerwij: “Grote online spelers die wereldwijd acteren, willen beschikken over een real-time dashboard waarbinnen de financiële situatie van hun onderneming direct inzichtelijk is. Entrpnr biedt dergelijke oplossingen. En de opening van het kantoor op Curaçao stelt ons nu in staat om de via een bankkoppeling verkregen financiële data, te verwerken voordat men in Nederland aan de werkdag begint.”