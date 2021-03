De markt digitaliseert, en die digitalisering zet rap voort. Tegelijk heeft een ruime meerderheid (55 procent) van de accountancyprofessionals nog niet het gevoel dat zijn kennis van techtrends up-to-date is. Sterker nog: de respondenten vinden dat ze meer technologie zouden moeten toepassen dan ze nu doen. Er is, kortom, werk aan de winkel.

55% van de accountancyprofessionals vindt dat hij meer op de hoogte zou moeten zijn van de laatste technologische ontwikkelingen dan hij nu is

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren.