De voor administratieve en accountancyprofessionals relevante software, softwarekoppelingen en tools zoals RGS, SBR en Power BI worden door 21 tot 23 procent van de deelnemers als impactvol beschouwd in 2021. Van de bredere ontwikkeling van big data verwacht 28 procent veel invloed op de markt. Opvallend is dat blockchain door slechts weinigen in de accountancy en administratieve markt nog wordt beschouwd als zeer invloedrijk.

Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De Accountancy Vanmorgen Peilstok is in januari 2021 gehouden. Aan de enquête deden 156 respondenten mee, uit zowel accountants- als administratiekantoren. Lees meer over wat deze doelgroep denkt en verwacht van de markt in onze gratis online special De Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021.