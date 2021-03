Britse ‘chef diversiteit en inclusie’ Deloitte opgestapt na beschuldigingen pestgedrag

Plaatsvervangend CEO en managing partner van Deloitte UK Dimple Agarwal is opgestapt na beschuldigingen van pestgedrag richting haar staf. Agarwal was managing partner People & Purpose van Deloitte North and South Europe (NSE) en wordt door Britse media betiteld als chef diversiteit en inclusie.

Tegen de plaatsvervangend CEO werden verschillende klachten ingediend over het pesten van stafleden. Ze zou soms extreem vroege meetings hebben ingepland en tijdens telefoongesprekken met stafleden op een agressieve manier hebben gecommuniceerd.

Verklaring Deloitte

CEO Richard Houston van Deloitte UK heeft laten weten: ‘After two years on the Executive and making a significant contribution to the firm’s people & purpose agenda, Dimple will be stepping down from her leadership roles. We’re grateful for what she’s achieved during her tenure.’

Deloitte UK heeft volgens een eigen verklaring over de kwestie een ‘zero tolerance approach to bullying and harassment of any kind across the firm. We have worked hard to build a culture that encourages our people to speak up and raise concerns – and have the routes to do so – without fear of career penalty or other reprisal’.

Niet het eerste incident

Agarwal kwam in 2004 binnen bij Deloitte en was één van de meest senior partners. Twee jaar geleden trad ze toe tot de executive board. Onlangs moest ook bij KPMG in Groot Brittannië een bestuurder opstappen vanwege zijn bejegening van personeel. Bestuursvoorzitter Bill Michael schoffeerde een grote groep consultants door onder meer te zeggen dat de medewerkers moesten ‘ophouden met jammeren’ over de werkomstandigheden en met het ‘spelen van de slachtofferkaart’.