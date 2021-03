Gids elektronisch factureren 2021 uitgebracht, extra aandacht voor e-retour

Onderzoeksbureau GBNED van Gerard Bottemanne heeft de gratis Gids elektronisch factureren 2021 gepubliceerd, met als belangrijkste doel het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Wat betreft ontwikkelingen op het gebied van elektronisch factureren heeft GBNED ditmaal e-retour eruit gelicht.

De twee belangrijkste delen waaruit de gids is opgebouwd zijn:

Het elektronisch factureren landschap; zo komen internationale- en nationale, bij e-factureren, betrokken organisaties aan de orde, zoals de vorig jaar opgerichte Nederlandse Peppolautoriteit (NPA). Berichtstandaarden als UBL, de Europese EN16931, NLCIUS en Peppol BIS V3 komen aan de orde. En verder: netwerken en transportstandaarden, compliance met wet- en regelgeving, sectorgeoriënteerde initiatieven en E-procurement. Het aanbod van e-factuur dienstverleners; met een onderverdeling naar de aangeboden functionaliteit: elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking, e-Procurement, online factuurportaal, serviceverwerking, waaronder conversiediensten, softwareleveranciers en eindgebruikers aansluiten op Peppol. Met verder tal van eigenschappen, zoals ondersteuning van berichtstandaarden als UBL en UN/CEFACT, Peppol-first en retourberichten.

E-retour

Wat betreft ontwikkelingen op het gebied van elektronisch factureren hebben we ditmaal e-retour eruit gelicht. E-retour maakt het met behulp van “Peppol BIS Invoice Response” mogelijk dat een verkoper automatisch geïnformeerd wordt over de status van gezonden e-facturen aan kopers. Zo weet je als ondernemer snel of je factuur is ontvangen door je cliënt, of deze laatste de factuur heeft goedgekeurd, heeft betaald of heeft afgekeurd en met welke reden. Een of meer statusberichten over de afhandeling van een factuur worden, met behulp van Peppol, automatisch verzonden vanuit de software van de koper (bijvoorbeeld e-Procurement software) en automatisch ontvangen via de software bij de verkoper (bijvoorbeeld factuur-/boekhoudsoftware).

Gratis opvragen

De complete gids elektronisch factureren 2021 (ruim 200 pagina’s).