Aanvraagperiode TVL verlengd, verhoging wordt stapsgewijs doorgevoerd

De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 wordt met twee weken verlengd tot 18 mei 2021. De RVO zal in de tussentijd de verhoging en uitbreidingen van de TVL Q1, die vorige week zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, stapsgewijs doorvoeren. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een voortgangsrapportage over de TVL aan de Tweede Kamer.

Gebruik TVL bijna verdubbeld

De TVL is inmiddels meer dan 210.000 keer aangevraagd door ondernemers. Sinds het openstellen van de regeling voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de regeling fors toegenomen, meldt de staatssecretaris. Het aantal aanvragen steeg van 47.000 afgelopen zomer, naar ruim 90.000 in het laatste kwartaal van 2020. RVO is vorige week begonnen met het versturen van de vaststellingsverzoeken voor het laatste kwartaal. Als de gegevens juist en volledig zijn ingevuld ontvangen 90% van de ondernemers de resterende subsidie binnen 3 weken.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar kwamen tot dusver meer dan 80.000 aanvragen binnen. De meeste aanvragen werden gedaan door ondernemers uit de horecasector (17.000), de detailhandel non-food (10.000) en haarverzorging (6.500). In totaal zijn er tot nu toe ruim 50.000 aanvragen goedgekeurd. 90% van de ondernemers ontving het voorschot binnen 3 weken na de aanvraag van TVL Q1. Ondernemers kunnen tot 18 mei 17.00 uur een aanvraag doen voor TVL steun voor het eerste kwartaal.

Uitbreidingen TVL Q1 tot eind april stapsgewijs actief

Door de verruiming van TVL Q1 krijgen onder andere kleine ondernemers en grotere (niet-mkb) bedrijven voor het eerst toegang tot de TVL. Bovendien wordt het subsidiepercentage over het eerste kwartaal verhoogd naar 85% van de vaste lasten. Dit was 50% tot 70%.

De Europese Commissie keurde vorige week verschillende uitbreidingen van TVL Q1 goed. Omdat de invoering gedurende de openstelling complex is worden de aanpassingen stapsgewijs doorgevoerd. Allereerst worden vanaf eind maart de aanvragen van kleinere ondernemers met vaste lasten tussen de €1500 en de €3000 behandeld. Daarna volgen de nieuwe aanvragen voor TVL Q1, deze krijgen voor het eerst een voorschot op basis van het hogere subsidiepercentage van 85%. De verwachting is dat grotere (niet-mkb) bedrijven vanaf medio april een aanvraag kunnen doen voor de TVL. Vervolgens wordt de evenementenmodule opengesteld voor het eerste kwartaal en krijgen ondernemers die eerder een eerste voorschot van de TVL Q1 hebben ontvangen de ophoging (naar 85%) uitbetaald. Beide verruimingen zijn voorzien voor eind april.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

RVO heeft sinds de openstelling van de TVL in juni 2020 387 keer aangifte gedaan van mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Wanneer RVO misbruik constateert worden subsidies ingetrokken en wordt er beslag gelegd op het subsidiebedrag. Dat is inmiddels 343 keer gebeurd. RVO heeft vanaf de openstelling van de TVL een uitgebreid systeem ingericht om misbruik tegen te gaan en scherpt deze voortdurend aan op basis van nieuwe signalen.

Kamerbrief over voortgangsrapportage TVL