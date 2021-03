COLUMN | De accountant als pispaal

Wil je in Nederland je punt maken, dan is het slim om accountants af te zeiken. Die grijze rekenmuis op wie je nooit helemaal kunt vertrouwen – het beeld dat veel mensen kennelijk hebben – is de ideale pispaal.

Zwarte Piet

Dat accountants fouten maken is bekend. En dat niet alle accountants even zuiver op de graat zijn is ook geen geheim. Maar blunderen accountants vaker dan andere beroepsgroepen? En zijn ze oneerlijker en slechter dan pakweg tandartsen, groenteboeren of belastingambtenaren? Er is weinig reden om dat te denken. Toch krijgen accountants in discussies vaak de zwarte piet toegespeeld, ook als zij geen enkele betrokkenheid hebben bij het onderwerp van gesprek. Geef de accountant maar de schuld, dat vergroot je kennelijk je eigen geloofwaardigheid.

Subsidieslurper

Vorige week, het was verkiezingstijd, vond BOVAG-voorzitter Han ten Broeke het tijd om de beprijzing van de automobiliteit in Nederland ter discussie te stellen. Zijn vereniging vindt het onterecht dat elektrische auto’s van veel belastingen zijn vrijgesteld, waardoor de kosten van mobiliteit gedragen worden door benzine- en dieselrijders. En passant hekelde hij het subsidiebeleid. De korting op elektrische auto’s was volgens Ten Broeke vooral ten goede gekomen aan ‘welgestelde controllers en accountants’. Dat is misschien waar, maar de BOVAG-voorzitter had ook kunnen spreken van welgestelde directeuren, welgestelde aannemers, welgestelde specialisten of welgestelde organisatieadviseurs. Maar nee, als je in Nederland je punt wil maken, dan wijs je naar de accountant.

Wereld veranderen

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde. Hij meent, weinig verrassend gezien zijn leerstoel, dat we in een tijd van ongekende veranderingen leven. Rotmans is ook een idealist en onder meer oprichter van Urgenda. Deze COVID-crisis moeten we aangrijpen om nu echt radicaal het roer om te gooien. Stop met het rendements- en efficiencydenken, is zijn boodschap. De mens moet weer centraal komen te staan, onder meer in zorg en onderwijs, twee sectoren die Rotmans bijzonder hoog acht. Daar werken betrokken, bescheiden en vriendelijke mensen die vaak vinden dat het helemaal anders moet. En dat kun je volgens Rotmans niet van iedereen zeggen. Van accountants bijvoorbeeld. Zij zijn op zich ‘hele nuttige mensen’ maar ‘accountants gaan niet de wereld redden’ aldus Rotmans, die daar en passant aan toevoegt dat we best met minder accountants toekunnen. (Zie hier, vanaf minuut 24).

Stoïcijns

Hebben accountants iets met zijn pleidooi voor hervormingen in zorg en onderwijs te maken? Is er een inhoudelijke reden om deze sectoren te vergelijken met accountants? Nee, natuurlijk niet. Maar ook in het hoofd van Jan Rotmans staat de accountant symbool voor datgene waar hij zich tegen af zet. Misschien siert het de beroepsgroep dat zij al dat die onvriendelijke en zelden relevante schimpscheuten stoïcijns langs zich heen laten gaan. Aan de andere kant zou een goede pr-campagne die uitlegt wat een accountant is en doet, en wat daarvan het maatschappelijk belang is, geen kwaad kunnen. Zo’n campagne zou dan om te beginnen kunnen uitleggen dat het redden van de wereld nogal een grote opgave is. Maar dat rijden in elektrische auto’s, wat accountants volgens Han ten Broeke veel doen, toch een eerste stap in de goede richting is.

