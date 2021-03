Personalia | De maart-transfers in de accountancy

Welke transfers binnen de accountancy vielen er in maart te noteren? Accountancy Vanmorgen zette de personaliaberichten op een rij. Na een rustige februarimaand meldden we in maart weer wat vaker een overstap.

Bij de Grote Vier

Overige Top-30

Overige transfers

Ook jouw personaliabericht op Accountancy Vanmorgen? Mail de redactie: redactie@accountancyvanmorgen.nl

Zie ook:

Personalia | De februari-transfers in de accountancy

Personalia | Hausse aan januari-transfers in de accountancy