Personalia | Lindsey van Ginkel partner bij Yours

Lindsey van Ginkel (33) is mede-eigenaar geworden van Yours Accountancy uit Barneveld, een mkb-praktijk met een specialisatie in de reisbranche.

Lindsey van Ginkel (AA RB) werkt nu twee jaar bij Yours/Uwreisaccountant.nl en kreeg het laatste jaar al steeds meer verantwoordelijkheid . ”We grapten wel eens dat het tijd werd om mede-eigenaar te worden, maar geintjes werden uiteindelijk serieuze gesprekken’’, zegt de Veenendaalse, die exact drie jaar geleden afstudeerde als accountant. ,,Ik heb altijd geroepen dat een eigen accountantskantoor niets voor mij was, maar Yours heeft dit beeld veranderd. Ik voel me hier zowel privé als zakelijk helemaal op m’n plek.”

Oprichters Wilco Bouwman (55) en Mirjam Jacobs (50) zijn blij met de versterking. ”Lindsey voegt met haar kennis echt wat toe aan ons kantoor. En er is een goede klik met ons en onze klanten”, zegt Wilco. ”Ook met het oog op de toekomst is dit een mooie stap. We adviseren klanten altijd om tijdig na te denken over opvolging en continuïteit, maar dat geldt natuurlijk ook voor onszelf. Lindsey krijgt nu de tijd om rustig in haar rol te groeien en haar netwerk uit te bouwen.”

Yours Acccountancy bestaat inmiddels tien jaar. Het kantoor met zeven medewerkers en kantoorhond Luna bedient het mkb en groeide met het label Uwreisaccountant.nl uit tot een specialist voor de reisbranche.

Bron: SRA/Yours