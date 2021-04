Roger van Boxtel nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van KPMG

KPMG benoemt per 1 juni aanstaande Roger van Boxtel (1954) tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Vanaf december 2021 wordt hij voorzitter. Daarmee volgt hij Bernard Wientjes op die sinds 2015 de Raad van Commissarissen van KPMG voorzat. De benoeming van Van Boxtel is voor een termijn van vier jaar.

Van Boxtel startte na zijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam bij de VNG. Via zijn rol als organisatieadviseur is hij de politiek ingegaan. Zo was hij in het kabinet Kok II (1998-2002) Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. In 2002 werd Van Boxtel bij zorgverzekeraar Menzis benoemd tot directievoorzitter en na een jaar voorzitter van de Raad van Bestuur. Van 2011 tot 2015 was Van Boxtel fractievoorzitter van D66 en lid van de Eerste Kamer. In 2015 trad hij aan als president-directeur bij de Nederlandse Spoorwegen. Van Boxtel vertrok bij de NS in het najaar van 2020.

“Dankzij zijn zakelijke en maatschappelijk bevlogen visie is hij een zeer waardevolle aanvulling in onze Raad. Ik ben ervan overtuigd, dat hij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan zowel onze ambities op het vlak van cultuurverandering in de controle-sector als de innovatie van onze dienstverlening”, zegt Bernard Wientjes, huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen.

“Wij zijn enorm verheugd met de komst van Roger van Boxtel. Zijn uitgebreide ervaring als bestuurder, politicus en betrokken persoon middenin de samenleving is een verrijking voor onze Raad van Commissarissen. Ik kijk uit naar een hele fijne samenwerking”, vertelt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland.

“KPMG is een organisatie met een prachtige geschiedenis ontstaan in eigen land en inmiddels uitgegroeid tot één van de meest succesvolle accountancy- en adviesbedrijven ter wereld. Vooruitgang alleen als het loont voor mens en samenleving spreekt mij aan in de aanpak van KPMG voor ondernemend Nederland”, reageert Van Boxtel.

Ook Gosse Boon, Jolande Sap, Harry van Dorenmalen, René Steenvoorden en Claartje Bulten maken deel uit van de Raad van Commissarissen. Tot 1 december 2021 blijft Bernard Wientjes voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming van Roger van Boxtel is inmiddels goedgekeurd door toezichthouder AFM. Van Boxtel is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van museum De Fundatie en van het bestuur van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.