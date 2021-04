Deloitte dwingt Haarlemmermeer tot forse bezuiniging

Niet het College van B&W noch de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer snapten dat er een groot financieel probleem dreigt. Maar gelukkig zag de accountant het wel. De gemeente moet bezuinigen anders wordt de jaarrekening wellicht niet goedgekeurd.

Toekomstige investeringen

Door de coronacrisis liep Haarlemmermeer in 2020 zeker 10 miljoen euro toeristenbelasting mis omdat de hotels leeg bleven en ook dit jaar blijft de opbrengst achter. Maar dat is een incidentele tegenvaller op een begroting van 450 miljoen. Dat er structureel 10 tot 20 miljoen moet worden bezuinigd heeft een andere oorzaak: accountant Deloitte stelt dat er bij de aanleg van een nieuwe wijk niet met toekomstig onderhoud rekening is gehouden. Die toekomstige investeringen moeten sinds 2016 worden geactiveerd.

5,6 miljoen

Die rekening komt weliswaar pas over een jaar of 40, maar daar moet nu al geld voor opzij gezet worden. Dat stelde Deloitte al eerder vast, met als gevolg dat er in 2020 5,6 miljoen opzij moest worden gezet voor achterstallig onderhoud van wegen en (fiets)paden. Anders zou de jaarrekening 2019 niet worden goedgekeurd. Een kleine blamage voor de gemeente was dat wel: niemand had het probleem onderkend.

Activeren moet

En veel geleerd van dit ‘foutje’ heeft de gemeente ook niet. Want de geschiedenis herhaalt zich. Bij de bouw van de nieuwbouwwijken in Nieuw-Vennep en vooral Hoofddorp zijn de investeringen in wegen en voorzieningen betaald uit de opbrengst van de grondverkoop aan ontwikkelaars. Er is vergeten geld opzij te zetten voor toekomstig onderhoud aan die voorzieningen. Dat moet de gemeente nu alsnog doen, stelt Deloitte. Het gaat om een reservering van 10 tot 20 miljoen euro per jaar, die uit bezuinigingen op de gemeentebegroting moet komen. ‘Haarlemmermeer heeft nu geen kapitaallasten (= afschrijving en rente) in de begroting opgenomen,’ staat in een schrijven. ‘De komende jaren moeten deze investeringen vervangen worden en moeten verplicht (sinds 2016) geactiveerd en afgeschreven worden.’

Bezuinigen

Donderdag vanaf 19 uur vergadert de raad waar die 10 tot 20 miljoen gevonden kan worden. Er is een aantal opties. De eerste is: minder (groen)onderhoud, minder dienstverlening, minder ambities. Tweede: bezuinig op personeel en subsidies. Dat levert alleen op korte termijn niets op, omdat er verplichtingen zijn aangegaan. Optie drie, het effect van de weg van de minste weerstand uit het verleden namelijk woningwijken bouwen, lijkt uitgeput. De bouwgrond van nu is niet van de gemeente dus levert niks op.

Bron: Haarlems Dagblad