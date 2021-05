Steven Zaat (51) nieuwe CFO van Air France KLM

De Nederlander Steven Zaat volgt de Fransman Frédéric Gagey (64) op als CFO bij Air France KLM. Zaat werkt al 21 jaar bij het luchtvaartbedrijf waar hij als register controller begon.

De top van het luchtvaartbedrijf bestaat uit 12 personen. Naast Zaat zitten ook KLM-president Pieter Elbers, Pieter Bootsma (chief revenue officer) en Adriaan den Heijer (cargo) in dit uitvoerend comité. Zaat zal als CFO ervoor moeten zorgen dat het Air France KLM de coronacrisis, waarin miljardenverliezen worden geleden, financieel overleeft.

Sinds 2014 in Parijs

Na een studie economie in Rotterdam volgde Zaat de opleiding tot Register Controller aan de VU. Hij startte in 2000 bij KLM als controller na eerder bij Akzo Nobel te hebben gewerkt. In 2014 maakte hij de overstap van KLM naar de overkoepelende holding in Parijs, eerst als cfo van de onderhoudsdivisie. In augustus 2019 schoof hij door naar de cfo-positie bij dochtermaatschappij Air France.

Ben Smith

‘Steven is perfect voorbereid op deze rol’, zegt Ben Smith in een persverklaring, wijzend op zijn achtergrond bij zowel de holding als de twee grootste werkmaatschappijen. ‘Ik twijfel er niet aan dat hij een uitstekende cfo zal zijn om Air France-KLM te helpen deze crisis te boven te komen, ter voorbereiding op het herstel en het herwinnen van haar leiderschap in de branche.’