NBA praat met Sociale Zaken over efficiëntere verantwoording NOW-regeling

De NBA heeft bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘creatieve ideeën’ ingebracht om de verantwoording van de NOW-regeling efficiënter in te richten, meldt voorzitter Marco van der Vegte.

De NBA wil het verantwoordingsproces versnellen, lasten verlichten en op sommige punten meer duidelijkheid verschaffen, aldus Van der Vegte. ‘We hebben bij kleine en grote kantoren ideeën opgehaald. De voortgang van het overleg met SZW stokt een beetje op dit moment. We moeten er even op duwen om te zorgen dat we er met een goed resultaat uit komen.’ Van der Vegte hoopt binnen enkele weken meer te kunnen melden.

Eerder bleek dat er grote vertragingen ontstaan bij de NOW-audits, reden voor de NBA om het ministerie om uitstel te vragen.

Selectiecommissie nieuwe voorzitter

De voorzitter meldt in zijn periodieke bijpraatvideo voor de NBA verder dat de selectiecommissie die een nieuwe kandidaat-voorzitter moet gaan voordragen, is vergroot nadat Ted Verkade zich heeft teruggetrokken. De commissie bestaat nu uit leden vanuit het NBA-bestuur, Ingrid Hems en Monika Bankert, oud-NBA-bestuurder Ronald van Rijswijk en daanaast drie niet-bestuurders: Geert Dreschler (mkb-accountant), Adrie Kerkvliet (algemeen directeur Auditdienst Rijk) en zelfstandig adviseur Arnout van Kempen. In het najaar moet er een nieuwe kandidaat uit de bus rollen.

Bron: NBA