Personalia | Renate Schockman benoemd tot directeur Brick Business Services

Renate Schockman is sinds 1 februari 2021 werkzaam bij administratief dienstverlener Brick Business Services en is afgelopen week officieel ingeschreven als directeur. Renates carrière is gestart in de controlepraktijk bij RSM, waarna zij na 11 jaar de overstap maakte naar Intertrust Group. Binnen Intertrust Group heeft Renate veel ervaring opgedaan met internationale structuren en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Na haar functie als Director Finance van het vastgoedteam heeft Renate de overstap gemaakt en is als CFO bij een groente en fruit exportbedrijf aan de slag te gaan.

Over Brick Business Services

Brick Business Services is opgericht in 2017 en verzorgt administratieve diensten voor organisaties, waaronder boekhoudingen, corporate en compliance services. De corporate services die Brick Business Services biedt zijn onder andere payroll services, financiële advisering en door middel van samenwerkingen met gerenommeerde kantoren is Brick Business Services tevens in staat om belastingadvies en notariële werkzaamheden te verrichten. Met een team van 10 professionals zijn zij recent gevestigd in Heemstede en bedienen zij nationale en internationale cliënten op verscheidene projecten, van advies aan lokale familiebedrijven, start-ups en scale-ups tot aan het adviseren van grote corporate organisaties.

