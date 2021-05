Belgische accountants en belastingadviseurs vrezen voor veiligheid door nieuwe ‘klikplicht’ UBO-register

Nieuwe antiwitwasregelgeving in België verplicht accountants en belastingadviseurs om onregelmatigheden in het UBO-register te melden. Accountants bij onze zuiderburen vrezen echter voor hun veiligheid, omdat meldingen niet anoniem gedaan kunnen worden. Daardoor zouden klanten gemakkelijk te weten kunnen komen wie de onjuistheden in het UBO-register heeft aangegeven. Dat meldt zakenkrant De Tijd.

In het Belgische UBO-register staan inmiddels de gegevens van ongeveer 670.000 bedrijven. Na een aanpassing van de Europese antiwitwasrichtlijn ligt nu een wetsontwerp op tafel waardoor accountants en belastingadviseurs verplicht zouden worden om discrepanties te melden tussen de gegevens in het UBO-register en de overige informatie van hun cliënt waarover zij beschikken.

Mogelijk ‘bedreigingen en andere vijandige daden’

Volgens accountants bestaat door die bijkomende plicht het risico dat klanten te weten komen wie hen heeft aangegeven. ‘Daardoor stellen accountants en belastingadviseurs zich bloot aan bedreigingen of vijandige daden door wie ze gemeld hebben. Het gaat in bepaalde gevallen om criminele, vaak druggerelateerde organisaties’, melden accountants. Ze stellen voor om, net als in Nederland, de bijkomende melding pas te verplichten als na onderzoek daadwerkelijk sprake is van een vermoeden van witwaspraktijken.

‘Veiligheid opgeofferd aan administratieve verplichting’

Voorzitter Bart Van Coile van accountantsclub ITAA reageert verbolgen op de aanstaande wetswijziging: ‘We staan ervan versteld dat de meerderheid de veiligheid van onze leden opoffert om aan een administratieve verplichting, het accuraat houden van het UBO-register, te voldoen. Men voerde aan dat een evaluatie van de wet kan gebeuren, als zich problemen voordoen. Dat klinkt cynisch, omdat de verwachte problemen bestaan uit represailles en bedreigingen tegenover onze leden.’

Bron: De Tijd