Nederlandse economie in een recessie beland

De Nederlandse economie is in een recessie beland. Het CBS meldt dat de economie in het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 procent kromp, na ook al een minieme krimp in het slotkwartaal van 2020. Als er twee kwartalen op rij sprake is van economische neergang is technisch sprake van een recessie.

Volgens Pieter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, dekt de term recessie de lading niet helemaal. Van Mulligen wijst er op dat we al ruim een jaar lang te maken met extreme omstandigheden als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast lijkt de weg naar herstel ingezet. Dat was in de loop van het eerste kwartaal van dit jaar al duidelijk en lijkt zich ook nu door te zetten.

Lagere consumptie

De krimp van de economie is vooral veroorzaakt door een daling van de consumptie door huishoudens en overheid, meldt het CBS. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp. In het eerste kwartaal van 2021 lag het bbp nog 3,4 procent onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie.

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 3,5 procent minder besteed dan in het vierde kwartaal van 2020. Verder daalde de overheidsconsumptie met 1,5 procent. De investeringen stegen met 3,7 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 1,6 en 1,3 procent toe.

Bedrijfstakken

Vooral de bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg en de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten hadden een groot aandeel in de daling van het bbp kwartaal op kwartaal. De bouw, de zakelijke dienstverlening en de industrie droegen daarentegen positief bij aan de economische ontwikkeling.

