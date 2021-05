Administratiekantoor had klant explicieter moeten wijzen op algemene voorwaarden

Geregeld buigen rechters zich over accountants en boekhouders en klanten die weigeren te betalen. Deze week deed het Gerechtshof weer eens uitspraak. Een zinnetje op de factuur dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn volstaat niet om zomaar handelsrente ipv wettelijke rente in rekening te brengen.

Handelsrente

Administratiekantoor Mooring had nog € 47.359,49 te goed van een klant, vermeerderd met een bedrag van € 11.129,48 aan wettelijke handelsrente tot en met 24 maart 2017 (in totaal € 58.488,97). Om deze openstaande facturen te verantwoorden liet Mooring het Gerechtshof een spreadsheet zien met alle gefactureerde bedragen. Een bedrag van € 11.060 zou inmiddels zijn betaald en was verwerkt in de spreadsheet. Het Hof vond echter dat dit niet uit de rekentabel kon worden afgeleid en nam het administratiekantoor kwalijk dat het geen beter inzicht in de betalingen en openstaande posten had weten te geven.

Mondeling

De onduidelijkheid over de betalingen was ontstaan omdat het kantoor en de klant, die een vriendschappelijke band hadden, alleen mondelinge afspraken hadden. Het kantoor werkte met voorschriften en gaf geen specificaties voor werkzaamheden op de facturen. Het Hof vond dat de klant niet kon aantonen dat zij met de boekhouder goede afspraken over werkzaamheden en kosten had gemaakt. Ze gaf in de rechtszaal immers blijk op de hoogte te zijn van de kosten van haar accountant en de manier waarop deze factureerde. Zij had het administratiekantoor gevraagd haar problemen met de fiscus op te lossen. Dat zij ervan uitgegaan was dat hiervoor geen extra kosten in rekening zouden worden gebracht (‘een vriendendienst’), vond het Hof niet overtuigend.

Voorwaarden

Voorts was er een dispuut over de berekende rente. Dat de handelsrente zou worden berekend (en niet de wettelijke rente) stond in de algemene voorwaarden, aldus Mooring, maar daar ging het Hof niet in mee. Een vermelding op de factuur dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en kosteloos op aanvraag worden toegezonden volstaat niet, aldus het Hof. Het administratiekantoor had niet aan haar informatieplicht voldaan.

Het Hof oordeelde dat de klant het grootste deel van de facturen alsnog moest betalen en ook de kosten van Mooring moest vergoeden.

Lees hier de uitspraak.