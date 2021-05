ING verwacht 1,5% groei in accountancysector, benadrukt belang van investeren in technologie

Ook de accountancysector is niet aan de coronacrisis ontkomen, constateert ING. Hoewel de samenstel- en controlewerkzaamheden grotendeels intact bleven, nam vorig jaar vooral de vraag naar adviesdiensten af.

ING verwacht echter dat met het aantrekken van de economie ook de vraag naar adviesdiensten weer aantrekt. Voor de accountancysector verwacht de bank dit jaar een groei van 1,5%. Dat meldt ING in een zogeheten thema-update over de accountancy, waarin verder vooral het belang van investeren in technologie wordt benadrukt.

Trends in de markt: automatisering, robotisering, AI en machine learning

Automatisering is een belangrijke trend in de accountancy, constateert ING onder meer in de publicatie. Verder is in de accountancy de opkomst van robotisering te zien, vooral bij routinematige taken zoals het controleren van zelfstandige subsidieaanvragen en het beoordelen van contracten in een databank. Technologiebedrijven investeren miljarden in de ontwikkeling van boekhoudrobots om toegang te krijgen tot de accountancymarkt, constateert de bank. Daarbij wordt ook verwezen naar een rapport waarin de NBA waarschuwt dat als accountantskantoren niet snel meebewegen in deze technologische wedloop, hun werk in het slechtste scenario wordt overgenomen door techbedrijven en boekhoudrobots.

Stijgende investeringen in technologie leiden niet tot hogere arbeidsproductiviteit

De bank constateert verder onder meer dat er vanaf 2013 een sterke stijging te zien is van de technologische investeringen in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar accountancy onder valt. Deze stijging leidt echter niet tot een toename van de arbeidsproductiviteit; deze is stabiel in de periode 2009-2019.

Een verklaring waarom de arbeidsproductiviteit niet verbetert, is dat accountancy een arbeidsintensieve sector is waarbij de menselijke factor belangrijk blijft; niet alle werkzaamheden kunnen worden geautomatiseerd. Ook speelt het gebrek aan schaalgrootte een rol: er zijn veel kleinere bedrijven actief in de specialistische dienstverlening. Hoe meer schaal je hebt, hoe groter de arbeidsproductiviteitswinst is.

ING Thema update Services – Technologie