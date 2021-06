KvK mag toegang tot handelsregister nog niet beperken

De Kamer van Koophandel mag voorlopig nog niet de toegang tot het handelsregister beperken. Dat heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitgesproken in een kort geding dat was aangespannen door de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI), waarin zes grote aanbieders van bedrijfsinformatie zich hebben verenigd. Tot er een uitspraak is in een bodemprocedure blijft de oude situatie geldig en mag de KVK de informatiebranche niet weren uit het handelsregister.

Nieuwe overeenkomsten

De KvK heeft met een aantal grootafnemers van haar gegevens langlopende contracten. Die zijn opgezegd door de dienst, omdat de KvK nieuwe contracten met een andere inhoud wil sluiten met de afnemers. Zo wil de KvK overeenkomen dat die afnemers de afgenomen gegevens uit het handelsregister niet meer mogen doorgeven aan hun eigen klanten. Ook wil de KvK de afnemers, die de afgenomen gegevens wel tot een ander informatieproduct mogen verwerken (‘hergebruiken’ in de zin van de Europese regelgeving rond het gebruik van overheidsinformatie), bepaalde voorwaarden opleggen en aan controlemogelijkheden door de Kamer van Koophandel binden. De KvK stelt dat te mogen omdat zij databankenrecht op haar handelsregister heeft.

Wel of geen databankenrecht?

De afnemers hebben daar bezwaar tegen omdat zij vinden dat de Kamer van Koophandel dat databankenrecht niet heeft en omdat de KvK in zou gaan tegen de Europese regelgeving rond het gebruik van overheidsinformatie. De VVZBI is daarom een bodemprocedure gestart bij de rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast werd in kort geding gevorderd dat de oude situatie gehandhaafd blijft tot de rechter in de bodemprocedure op de bezwaren heeft beslist. Ook vorderden de afnemers in het kort geding dat een pilot van de KvK, waarbij een klein aantal (andere) afnemers een signalering ontvangt van wijzigingen in het handelsregister, wordt gestopt of dat zij zelf ook aan die pilot mogen deelnemen.

Wachten op uitkomst bodemprocedure

De rechter in het kort geding wijst die laatste eis af, omdat de kwestie van de pilot te ingrijpend is om in kort geding te beslissen. Wel veroordeelt de rechter de KvK om te wachten met het invoeren van de nieuwe overeenkomsten tot de rechter in de bodemprocedure heeft beslist. De grootafnemers van de Kamer van Koophandel hebben er recht op dat dat oordeel wordt afgewacht en dat de KvK niet tussentijds die afnemers van haar dienstverlening afsluit, oordeelt de rechter.

Reactie KvK

De KvK laat in een reactie weten er blij mee te zijn dat de rechter heeft aangegeven dat de KvK een databankenrecht heeft en op basis daarvan voorwaarden kan stellen. ‘Helaas heeft de rechter ook bepaald dat KVK de te stellen voorwaarden nog niet vanaf 1 december aanstaande mag inzetten tegen de VVZBI-leden. KVK wil die voorwaarden onder meer inzetten om de privacy van ondernemers beter te beschermen. Wij zullen ons natuurlijk aan het vonnis houden. Wel gaan we de uitspraak goed bestuderen en ons dan eventueel beraden op welke stappen wij willen zetten (bijvoorbeeld in hoger beroep gaan tegen de uitspraak). Wij willen ons namelijk in blijven zetten om binnen de ruimte die de wet ons geeft, de privacy van ondernemers zo goed mogelijk te beschermen. In dit zelfde licht zijn we blij dat de rechter heeft geoordeeld dat KVK met de plannen over de Signaal & Updateservice door mag gaan en dat KVK de Signaal & Updateservice niet verplicht open hoeft te stellen voor de VVZBI-leden. KVK ziet graag dat dit product beschikbaar wordt gesteld voor een beperkt aantal afnemers, waarbij signalen dan alleen gebruikt mogen worden ter ondersteuning van zwaarwegende doeleinden, zoals het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.’