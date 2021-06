Kabinet komt met extra steun voor cultuursector

Vanwege de nog altijd beperkte mogelijkheden om omzet te behalen heeft het kabinet besloten om voor het derde kwartaal van 2021 in totaal € 147,25 miljoen vrij te maken voor de culturele en creatieve sector. Dat schrijft minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer.

‘We staan eindelijk aan de vooravond van een periode waarin weer meer mogelijk is op het gebied van cultuurbeoefening, cultuuronderwijs en bezoek’, constateert de minister in de Kamerbrief. ‘Culturele instellingen hebben op 5 juni hun deuren weer geopend. Iedereen heeft lang naar dit moment uitgekeken. Een deel van de beperkende maatregelen geldt echter nog voor de sector. De mogelijkheden om publiek te ontvangen, opdrachten te winnen en omzet te maken blijven beperkt. Daarom stel ik voor de specifieke steunmaatregelen in het derde kwartaal, in afgebouwde vorm te verlengen. Het gaat om een bedrag van € 147,25 miljoen. Zoals benoemd in de Kamerbrief van 27 mei zijn de steunpakketten voor dit kwartaal gebaseerd op het huidige beeld van de ontwikkeling van het coronavirus en de voortgang van de vaccinatiecampagne. Dit betekent dat dit steunpakket voor de culturele en creatieve sector gedeeltelijk al is uitgegaan van een zich steeds verbeterende epidemiologische situatie en een bepaalde mate van terugkeer van het verdienvermogen van instellingen. Als de epidemiologische ontwikkeling anders is dan nu wordt verwacht, kan dat gevolgen hebben voor de vormgeving van de steunmaatregelen.’

Verdeling steun

Van de in totaal € 147,25 aan extra steun is € 45 Miljoen bestemd voor instellingen in de basisinfrastructuur, instellingen die subsidie ontvangen via de Erfgoedwet en instellingen met een meerjarige subsidie van de rijkscultuurfondsen. € 25 Miljoen is voor verlenging van de directe steun aan makers. De termijn voor de opengestelde monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds wordt verlengd. Het gaat om een bedrag van € 25,75 miljoen. Voor de regionale en lokale cultuur reserveert het ministerie van BZK € 51,5 miljoen voor gemeenten en provincies. Dit bedrag komt bovenop de € 60 miljoen voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen in de eerste helft van 2021.

Kamerbrief over 4e specifieke steunpakket culturele en creatieve sector voor 3e kwartaal 2021