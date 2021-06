Niels Boef nieuwe voorzitter NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op haar algemene ledenvergadering Niels Boef als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Bartjan Zoetmulder op, die na drie jaar reglementair is afgetreden.

Niels Boef (1978) studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij is partner bij Meijburg & Co en gespecialiseerd in vennootschapsbelasting. Sinds 2016 is Boef lid van het algemeen bestuur van de NOB en vanaf 2018 maakt hij onderdeel uit van het dagelijks bestuur.

Partner in maatschappelijk debat

Naast de belangenbehartiging van de ruim 5.500 leden, zal de nieuwe NOB-voorzitter zich inzetten om de NOB de komende periode nadrukkelijk te laten gelden als partij in het maatschappelijk debat en om de rol en positie van de belastingadviseur in de samenleving te onderstrepen. Hij ziet het als een mooie uitdaging om deze thema’s, samen met de leden, vorm te geven. Niels Boef: “Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid brengt mee dat wij input geven op fiscale wetgeving, oplosbare knelpunten, rechtszekerheid en rechtsbescherming en hoe fiscaliteit de maatschappij kan baten. De NOB zoekt nadrukkelijk de verbinding met overheid en politiek om bij te dragen aan goede, uitvoerbare wetgeving, die burgers en bedrijven rust en duidelijkheid biedt. Wij zetten ondanks het huidige discours over belastingen in op het ‘nieuwe fiscaal’, waarin de kwaliteit van wetgeving en een goede verstandhouding tussen overheid en markt centraal staan.”

Nieuwe bestuursleden algemeen bestuur

Vanwege het vertrek van scheidend voorzitter Bartjan Zoetmulder is Margriet Lukkien, partner bij Loyens & Loeff, benoemd als nieuw bestuurslid in het algemeen bestuur van de NOB. Lukkien is al lid van de sectie Internationale Fiscale Zaken. Daarnaast is de benoeming van Simone Admiraal, partner bij EY, formeel bekrachtigd. Admiraal trad in oktober 2020 al toe tot het algemeen bestuur van de NOB wegens het vertrek van Arjo van Eijsden naar de Hoge Raad.

Samenstelling dagelijks bestuur

Sylvia Dikmans, partner bij Houthoff, treedt door het vertrek van Bartjan Zoetmulder toe tot het Dagelijks Bestuur van de NOB en zal de functie van secretaris vervullen. Edwin Visser, partner bij PwC, heeft Arjo van Eijsden vervangen binnen het Dagelijks Bestuur en diens rol als penningmeester overgenomen.

Jaarrede Niels Boef

Foto: Meijburg