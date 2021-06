Flow accountants ziet positieve cijfers bij AGF-winkels

Gemiddeld schrijven de meeste AGF-winkels zwarte cijfers over 2020. Maar er zijn uitschieters naar boven en naar beneden. Dit stelt Francesco de Haan, brancheaccountant van Flow Accountants in het ADN-magazine.

Omzetplus

De Haan: ‘De eerste twee maanden van 2020 lieten al een stijging zien. Vanaf de lockdown in maart, waarbij de AGF-speciaalzaken werden aangemerkt als essentiële branche, zag je de winkelomzetten sterk stijgen. Daar stond tegenover dat de bedrijven die leverden aan de horeca, deze omzet nagenoeg volledig zagen verdampen. In veel gevallen is dus te zien dat de omzet die via de achterdeur werd verloren in de winkel is goedgemaakt.’

Overige kosten

‘De inkoopprijzen waren tijdens de coronapandemie grillig te noemen. Prijzen lagen gemiddeld wat hoger. De personeelskosten laten zich lastig interpreteren. Enerzijds omdat hier ook subsidiebijdragen vanuit de overheidssteun (NOW regeling) zijn meegenomen. Anderzijds hebben bedrijven te maken gehad met extra verzuim vanwege quarantaineverplichtingen, kinderen die thuis moesten blijven of extra ziekteverzuim.’

2021

De eerste 2 maanden van 2021 zette de stijging van de omzet door, weet De Haan.

Bron: ADN-magazine