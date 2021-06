Subsidieregeling evenementen vanaf vrijdag 18 juni

De Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 is erop gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht is. Per 1 juli mogen evenementen weer worden gehouden.

Evenementenverbod

De minister verstrekt aan de organisator van een evenement op aanvraag subsidie ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een evenement van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 ligt, en dat geheel of gedeeltelijk in Nederland zou moeten plaatsvinden, en als ten minste twee eerdere edities van het evenement geheel of gedeeltelijk in Nederland hebben plaatsgevonden en voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland gehouden of te houden editie van dat evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten. Er wordt subsidie voor internationale sportevenementen verstrekt indien ten minste twee eerdere edities van het evenement hebben plaatsgevonden en voor de vorige gehouden of te houden editie van dat evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten.

Aanvraag

Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden moet uiterlijk op 30 juni 2021 worden ingediend. Een aanvraag voor subsidie voor een evenement dat na 30 september 2021 zou moeten plaatsvinden wordt ingediend ten minste 3 maanden voor de geplande datum van het evenement.

De subsidie is bedoeld voor

projectkosten die toe te rekenen zijn aan het organiseren van het evenement en dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod

De kosten van verplaatsing naar een andere datum van het evenement dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod zijn eenmalig subsidiabel, voor zover deze kosten niet meer bedragen dan de subsidiabele kosten zouden bedragen bij het als gevolg van het evenementenverbod annuleren van het evenement op het tijdstip waarop de kennisgeving van verplaatsing

De kosten van aanschaf van vaste activa komen niet in aanmerking als subsidiabele kosten, niet zo min als projectkosten waarvoor de organisator in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid komen niet in aanmerking als subsidiabele kosten.

De kosten verbonden aan het inhuren van artiesten, waaronder gages en bemiddelingskosten, komen niet in aanmerking als subsidiabele kosten indien deze kosten worden betaald aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen ingezetene is van, of niet gevestigd is in, een lidstaat van de Europese Unie, het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba of een tot de Europese Economische Ruimte behorend land.

Het subsidieplafond bedraagt € 385 miljoen. De regeling treedt in werking met ingang van 18 juni 2021 en vervalt per 1 januari 2022 met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Lees hier de subsidieregeling.