Meldingen ongewenste belastingconstructies veel lager dan verwacht

Nederlandse belastingadviseurs en andere intermediairs hebben 4500 constructies gemeld die mogelijk gebruikt worden voor belastingontwijking. Dat is veel minder dan verwacht.

Breed geformuleerd

Sinds dit jaar moeten belastingadviseurs, accountants, advocaten en notarissen melden bij welke ‘potentieel agressieve structuren’ ze betrokken zijn. De wet is ingevoerd onder Menno Snel en heeft tot doel belastingontwijking tegen te gaan. Dat het Nederland menens is blijkt uit het feit dat de omschrijving van wat dat kan zijn breed is geformuleerd. Zo wil de wetgever op voorhand voorkomen dat er slimme nieuwe constructies worden opgetuigd die net buiten de meldplicht vallen.

Hoge straffen

Vooraf werden 40.000 meldingen verwacht. Maar tot nu toe staat de teller pas op 4.500. “Het kan natuurlijk zo zijn dat er minder constructies onder de meldplicht vallen dan gedacht”, zegt advocaat Martijn Weijers tegen de NOS. Weijers doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de meldplicht voor potentieel agressieve belastingstructuren. “Maar het kan ook zo zijn dat een deel van de intermediairs nog vergeet een structuur te melden. Niet-fiscalisten, zoals advocaten en notarissen, hebben misschien ook niet door dat ze te maken hebben met een structuur die onder de meldplicht valt.” Bewust niet melden ligt niet voor de hand gezien de enorme boetes en straffen, die kunnen oplopen tot 870.000 euro en vier jaar gevangenisstraf.

Bron: NOS