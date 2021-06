Beduidend minder NOW-aanvragen, loket NOW 5 nog kleine week open

Werkgevers kunnen nog steeds een aanvraag indienen voor de vijfde periode van de NOW. Tot nu toe zijn ruim 35.000 aanvragen binnengekomen bij het UWV, 30.000 daarvan zijn toegekend. Dat is veel minder dan bij eerdere periodes. Een aanvraag indienen kan nog tot en met woensdag 30 juni.

NOW 5

In de vijfde aanvraagperiode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. De maximale tegemoetkoming is 85 procent bij volledig omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

881 miljoen euro aan voorschotten betaald

Het UWV meldt dat er van de ruim 35.000 aanvragen tot en met afgelopen vrijdag 30.000 zijn toegekend. Deze werkgevers hebben allemaal de eerste termijn en deels de tweede termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal ruim 881 miljoen euro. Samen hebben deze werkgevers zo’n 552.000 mensen in dienst. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 57,5 procent. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Veel minder aanvragen

Het aantal aanvragen voor de vijfde periode NOW is tot nu toe beduidend lager dan voor de eerdere periodes. De eerste periode NOW (maart- mei 2020) was goed voor 149.000 aanvragen, de tweede periode (juni-september 2020) voor 65.000, de derde (oktober-december 2020) voor 81.000 en de vierde (januari-maart 2021) voor ruim 77.000. In tegenstelling tot in de eerdere periodes is het loket dit keer tot en met de laatste dag van de periode open, woensdag 30 juni. Daarmee hebben werkgevers nog een week om een aanvraag in te dienen.

Alle informatie over het indienen van een aanvraag voor de vijfde periode NOW is hier te vinden.

Bron: UWV