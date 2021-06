KPMG opnieuw in top 3 meest waardevolle merken van Nederland

KPMG consolideert voor het zevende jaar op een rij de nummer 2 positie in de lijst van meest waardevolle merken die BrandFinance jaarlijks publiceert. Dit onafhankelijke instituut gevestigd in het Verenigd Koninkrijk evalueert elk jaar de waarde van meer dan 5000 merken in 46 landen wereldwijd. De merkwaarde van KPMG is beoordeeld op $ 12,188 miljoen, waar dat in 2020 $14,772 miljoen waard was volgens het merkeninstituut. Shell is veruit het meest waardevolle merk van Nederland en ING maakt de top 3 compleet. Hekkensluiters in de Nederlandse top 5 zijn respectievelijk Rabobank en Philips.

“In een jaar waarin de hele wereld werd geconfronteerd met corona is het een extra bijzondere prestatie dat we onze merkwaarde zo sterk hebben weten vast te houden. Vooral dankzij het groeiende vertrouwen van onze klanten en medewerkers onderstreept KPMG hiermee de waarde van onze toekomstbestendige dienstverlening op het gebied van audit en strategisch advies. Een groot compliment aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen in deze uitdagende tijden”, zegt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland.

Voor de berekening van de merkwaarden doet BrandFinance een beroep op een methode gebaseerd op de industriestandaard ISO 10668. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van toekomstige omzet toerekenbaar aan het merk. Bedrijfsresultaten, stakeholder equity en marketinginvesteringen worden daarin meegenomen gecombineerd met een zogeheten royalty rate voor de sector waarin KPMG actief is.

