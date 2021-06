Seizoensfinale van de BusySeasonTalks

De jonge accountants Arif Dursun en Hakan Koçak zijn tijdens de lockdown een bijzonder initiatief gestart op Clubhouse: de Busy Season Talks. Ze kregen mooie sprekers aan tafel, zoals Hanzo van Beusekom, Marlies de Vries, Marcel Pheijffer en Agnes Koops-Aukes.

Na twintig edities organiseren hosts Arif en Hakan op 1 juli een live online seizoensfinale. ‘Ook nu maken we alles bespreekbaar, maar dan luchtig’, melden de initiatiefnemers daarover. ‘We praten over thema’s als de toekomst van het beroep en je kwetsbaar durven opstellen in je werk.’

Daarover praten beide hosts met hun gasten live in de huiskamer, geholpen door hun vaste sidekicks Aleks Kayhan en Arnout van Kempen. Te gast zijn onder anderen Marc Hogeboom, Fou-Khan Tsang en Daniëlle de Jongh. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning en muziek.

Meer weten? Bekijk het filmpje hieronder of lees HIER meer op de website van de NBA.