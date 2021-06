Nederland boekt succesje in strijd tegen belastingontwijking

In antwoord op Kamervragen laat staatssecretaris Vijlbrief weten dat in de strijd tegen belastingontwijking een aardig succesje lijkt te zijn geboekt. De cv/bv-structuur is nauwelijks nog in trek.

Hybridemismatches

Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door gebruik te maken van de verschillen tussen vennootschapsbelastingstelsels van verschillende landen. Dit kan ertoe leiden dat een vergoeding of betaling in een zeker land aftrekbaar is, maar de corresponderende opbrengst nergens wordt belast, of dat een en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De cv/bv-structuur werd vooral in internationale structuren gebruikt om belastingheffing uit te stellen.

ATAD2

Per 1 januari 2020 is de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Hiermee is het fiscale voordeel van de cv/bv-structuur weggenomen. Volgens staatssecretaris Vijlbrief blijkt dat na de aankondiging van deze wetgeving in 2016 vrijwel geen nieuwe cv/bv-structuren zijn opgezet en de huidige structuren worden verlaten. ‘Naar verwachting zijn structuren die voor inwerkingtreding van deze maatregelen gebruik maakten van hybridemismatches tussen Nederland en derde landen dan ook niet meer in trek.’ Op dit moment zijn daarover echter nog geen aangiftegegevens bekend bij de Belastingdienst.

Geen staatssteun

Vijlbrief antwoordde op vragen van GroenLinks-kamerlid Snels. Die stelde zijn vragen naar aanleiding van het bericht dat farmaceut Pfizer haar miljardenwinst zou wegsluizen via Nederland. Volgens de staatssecretaris heeft Pfizer in Nederland de afgelopen vijf jaar geen belastinggeld gekregen.

Download hier de antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief.