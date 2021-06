StatEmpire reageert op nieuwsartikel Accountancy Vanmorgen

Vorige week publiceerde deze website een artikel over een administratiekantoor dat een medewerker in de proeftijd ontsloeg en toch een fikse ontslagvergoeding moest betalen. Het kantoor reageert nu op dit artikel.

Namens StatEmpire wil eigenaar Emir Aras reageren op dit nieuwsartikel. Hij vindt dat deze website de zaken niet juist en volledig heeft weergegeven. Aras schrijft aan de redactie: ‘Naar aanleiding van de problemen rondom de websites en de ontstane ophef hierover in verschillende televisieprogramma’s heeft het bestuur van StatEmpire besloten om een nieuwe operationeel manager aan te nemen zodat deze de problemen op kon lossen, en bedrijfsprocessen kon verbeteren zodat er geen nieuwe klachten meer hoefden te ontstaan en het bedrijf haar diensten kan blijven aanbieden.’

Geen valsheid in geschrifte

Omdat de samenwerking, zo stelt Aras, helaas niet resulteerde in verbetering(en) ontstond er een conflict met de aangenomen manager. ‘Na enkele pogingen vanuit zijde van het bestuur om het conflict op te lossen, is (helaas) besloten de arbeidsovereenkomst te beëindigen in de proeftijd.’ Dat StatEmpire valsheid in geschrifte zou hebben gepleegd, is volgens Aras een bewering van de ontslagen medewerker, waaraan in de rechtszaak weinig woorden zijn vuilgemaakt. ‘StatEmpire heeft aangegeven dat de door medewerkster getekende arbeidsovereenkomst niet de gemaakte afspraken bevat en daarom als nietig mocht worden beschouwd.’ De medewerker had, aldus Aras, ook een (langslepend) conflict met haar vorige werkgever. Mede hierdoor voelde StatEmpire er weinig voor een hoge vergoeding te betalen bij het ontslag. ‘Wel zijn we het erover eens dat we de afspraken vooraf goed op papier hadden moeten zetten, en deze situatie moesten voorkomen. We zullen ons beraden over het hoger beroep. Wij zijn vleugellam gemaakt, niet omdat dat gerechtvaardigd is maar omdat men bij machte is om op de juiste knoppen te drukken.’

De jurist laat weten het ‘bijzonder jammer’ te vinden dat de redactie van Accountancy Vanmorgen het bedrijf ‘niet eens’ om een reactie heeft gevraagd.

Naschrift redactie:

Het bewuste artikel is geschreven op basis van de geanonimiseerde weergave van de zaak op www.rechtspraak.nl. Het artikel geeft de feiten weer zoals deze door de rechtbank zijn vastgesteld. In het rechtbankverslag worden de argumenten van beide partijen weergegeven. Daarom acht de redactie het niet nodig de betrokken partijen om een reactie te vragen. Dat zou alleen relevant zijn als het gaat om de visie van de partijen over de uitspraak. Daar draait het in het genoemde artikel niet om.