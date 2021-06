Tata Steel moet NOW-steun terugstorten

Tata Steel Nederland betaalt 45 miljoen euro aan noodsteun terug. Het staalbedrijf kreeg twee keer NOW-subsidie, maar voldoet niet aan de eis van omzetverlies.

Het bedrijf meldt dit zelf. De 33 miljoen euro die de onderneming in de eerste ronde ontving, hoeft niet te worden terugbetaald. Tata Steel maakte na de tweede NOW-regeling geen gebruik meer van de loonsubsidieregeling. Desondanks stelt het staalbedrijf in zijn tot eind maart lopende boekjaar een ‘aanzienlijk verlies’ te hebben geleden. Het bedrijf vindt het overigens niet vervelend dat het geld moet terugbetalen, laat een woordvoerder weten. ‘We zijn blij dat er snel een efficiënt compensatieprogramma voor getroffen bedrijven is ingesteld en bedanken de overheid voor de ontvangen steun.’