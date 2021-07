OR Flynth houdt kaken stijf op elkaar

Terwijl de bestuurscrisis bij Flynth in de media veel aandacht krijgt, hult de in omvang zesde accountant van Nederland zich in stilzwijgen. Ook de leden van de OR houden de lippen stijf op elkaar en verwijzen naar de officiële verklaring die de RvB heeft afgegeven.

Machtsgreep

Zes dagen geleden onthulde Accountancy Vanmorgen dat bestuurder Bas Hidding actief lijkt te hebben meegewerkt aan het inperken van de macht van de commissarissen bij Flynth. Hidding heeft op 17 maart zijn prioriteitsaandeel ondergebracht bij de stichting Waarborg Accountantsbelangen. Dankzij die truc was het waarschijnlijk mogelijk om de statuten van de Flynth Holding dusdanig te wijzigen dat de RvC bij Flynth niet langer bestuurders mag benoemen of ontslaan. Daarmee beslechtte bestuursvoorzitter Hidding dus in feite zelf het conflict in het voordeel van de aandeelhouders. Verschillende anonieme bronnen met kennis van de situatie meldden dat de statutenwijziging die uiteindelijk werd doorgevoerd zou zijn ingegeven door het voornemen van de commissarissen om de huidige bestuursvoorzitter Bas Hidding te ontslaan. Dat zou de reden zijn waarom de aandeelhouder de macht van de toezichthouders wilde beperken en zo het mogelijke ontslag blokkeren. De aandeelhouder zegde in maart, gesteund door de ondernemingsraad en het bestuur, het vertrouwen op in de voltallige RvC. Een unieke stap, waardoor de RvC formeel was ontslagen en er bij de Ondernemingskamer twee nieuwe commissarissen moesten worden benoemd.

‘Oud nieuws’

De machtsstrijd bij Flynth is extra pikant omdat het inperken van de macht van commissarissen waarvan bij Flynth sprake lijkt, lijnrecht ingaat tegen de adviezen van de commissies MCA en CTA van begin 2020. Beide commissies vinden dat accountantskantoren een zwaardere (onafhankelijke) raad van commissaris moeten krijgen. Het verzoek van de Flynth-commissarissen om Bas Hidding te ontslaan moet dit voorjaar ook de Ondernemingsraad van het accountantskantoor hebben bereikt. Maar een belrondje langs diverse OR-leden met het verzoek om meer informatie levert louter een verwijzing op naar het statement dat de RvB heeft afgegeven. Eén Flynth-betrokkene voegt daaraan toe de hele bestuurskwestie ‘oud nieuws’ te vinden. OR-voorzitter Kees Monincx (foto) verklaart desgevraagd te bedanken voor de eer om een aantal vragen te beantwoorden.