Een hogere productiviteit, een grotere kostenbesparing en dus een efficiëntere bedrijfsvoering. Wil je dat realiteit laten worden in jouw kantoor, dan is heldere communicatie nodig. Daarover gaat een nieuwe whitepaper van Accountancy Vanmorgen en Accountancy Gemak.

Door de coronacrisis versnelde de digitalisering van veel accountantskantoren in 2020. Net als de rest van Nederland vergaderden accountancyprofessionals via videoverbindingen met hun klanten. Meer kantoren maken nu gebruik van cloudoplossingen voor medewerkers. Ook investeerden kantoren in software om slimmer met de klant te communiceren. Dat levert de accountant veel voordeel op. Het leidt tot efficiëntere processen, minder fouten, lagere kosten – dat is letterlijk winst.

Maar hoe dan precies? In deze whitepaper lees je alles over de veranderende communicatierol van accountants. Hoe accountantskantoren hun organisatie het best kunnen inrichten als zij effectief willen communiceren en hoe je als accountant een goede relatie met de klant opbouwt en behoudt. Ook lees je alles over de voordelen van het verbeterde Communicatie Gemak.

Lees hier de whitepaper ‘Communicatie: sleutel tot een professioneel kantoor’.