Weet je nog? Toen we accountants aanzagen voor saai, suf en hopeloos ouderwets? Die tijd is zo goed als voorbij. DizzyData grijpt het moment aan om een ode te brengen aan de accountants die het verschil maken.

Als ontwikkelaar van software voor boekhouders en accountants weet DizzyData als geen ander wat het sentiment is rond dit vakgebied. Ze geven daar een ludieke, positieve draai aan door nieuwe helden het podium te geven. Naam van de campagne: ‘Ode aan de accountant’.

De nieuwe helden

De Rotterdamse dichter Derek Otte zette de campagne in gang. Op geheel eigen wijze bracht hij in een spoken word-video zijn persoonlijke lofzang aan de accountant: eerlijk, inspirerend en daadkrachtig. Precies hoe DizzyData de nieuwe accountant ziet en ervaart.

Volgende stap in het traject: ondernemers, klanten van accountants, oproepen om hun helden in het zonnetje te zetten met deze video, door die als bedankje direct aan ze te adresseren.

Zelf steeds meer ondernemer

Barto Hulleman, general manager van Taco Bell Nederland, heeft zo’n accountant: Entrpnr. En ook vernieuwende bureaus als Finovion en Finnerz passen volgens veel ondernemers goed in dit beeld.

Hoe die nieuwe accountants er dan uitzien? Die denken mee. Helpen ondernemers te ondernemen, omdat zij zelf steeds beter de ondernemer in zichzelf weet te vinden. Bovendien, de accountant van nu is niet altijd een nieuweling, zo’n jonge hond die zich kwispelend wil bewijzen. Het zijn óók de boekhouders van toen die met hun tijd mee durven te gaan.

Het toekomstige stereotype

Zo’n accountant, of liever, het gehele MKB-accountantskantoor staat achter de ondernemer. Mannen en vrouwen die samen het toekomstige stereotype van de accountant bepalen en daar nieuw elan aan geven. Die snappen dat je door slim technologie in te zetten je juist tijd overhoudt om de ondernemer met raad en daad bij te staan. En dié accountants verdienen zo’n ode.

Over DizzyData

Je hebt ondernemers en accountants. Ieder opererend in hun geheel eigen wereld. DizzyData brengt deze werelden samen. Maakt de ondernemer in de accountant wakker en de accountant in de ondernemer – zonder dat ze elkaars werk hoeven te doen. Daar zorgen wij voor. Als voorloper in artificial intelligence (AI) en machine learning maken we onze diensten steeds slimmer. En bieden zo de verbindende factor die ieders werk steeds makkelijker en beter maakt. Met meer inzicht, begrip en daadkracht. Individueel en gezamenlijk. Zodat ondernemers kunnen ondernemen en accountants méér dan alleen boekhouden.

DizzyData is een Rotterdams techbedrijf en onderdeel van Visma. Met een slim en gebruiksvriendelijk software platform voor automatische factuurverwerking, factuur autorisatie en e-facturatie helpen we tienduizenden ondernemers en honderden accountantskantoren. Voor hen verwerken we miljoenen facturen per maand.

Over Visma

Visma biedt software en services die bedrijfsprocessen in de private en (semi)publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux en Centraal- en Oost-Europa. Met meer dan 12 500 medewerkers, 1 miljoen klanten en een netto-omzet van ruim €1.741 miljoen EUR in 2020 is Visma een van Europa’s toonaangevende softwarebedrijven. Kijk op www.visma.nl voor meer informatie.

Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Benelux bestaat uit 25 bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloud- en softwareoplossingen. Visma is trotse titelsponsor van Team Jumbo-Visma, ‘s werelds beste wieler- en schaatsteams.