Ierland wil geen minimumtax van 15%

Al 130 landen hebben zich achter een internationaal belastingverdrag geschaard dat landen verplicht minimaal 15% belasting te heffen. Het verdrag stelt ook dat multinationals belasting moeten betalen in alle landen waar ze actief zijn. Ierland weigert echter te tekenen.

Peiler onder beleid

Nadat de krant Irish Examiner had gemeld dat Ierland zijn verzet tegen het belastingverdrag zou staken, liet minister van Financiën Pascal Donohoe weten dat hiervan geen sprake is. Het kleine landje aan de rand van Europa kan niet leven met het plan dat er nu ligt. Donohoe zegt wel te willen onderhandelen, maar dat op basis van het lagere percentage te willen doen. Ierland heeft een minimumtarief van 12,5% en heeft daarmee grote techbedrijven als Apple en Facebook naar het land weten te lokken. ‘Dit tarief is al tientallen jaren een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid. Ierland blijft zich inzetten voor de mogelijkheid die kleine landen hebben om een concurrentievoordeel te behalen,’ aldus Donahoe.

Paria

Mede door het gunstige belastingklimaat wordt Ierland door sommige organisaties en overheden beschouwd als een belastingparadijs. Door zich te blijven verzetten tegen het internationale belastingverdrag loopt het land het risico een internationale paria te worden.