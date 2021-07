Volkswagen weer gedaagd om dieselschandaal

Aandeelhouders van Porsche SE, het moederbedrijf van Volkswagen, eisten woensdag voor de rechtbank in Stuttgard een schadevergoeding van 8 miljoen euro. Ze vinden dat ze jarenlang te veel hebben betaald voor hun aandelen omdat ze geen weet hadden van het dieselschandaal bij Volkswagen.

Houdstermaatschappij

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen met ‘sjoemelsoftware’ de stikstofuitstoot lager had voorgespiegeld dan die in werkelijkheid was. Toen de problemen bekend werden verloor het aandeel van Porsche SE flink aan waarde. In Europa rijden 8,5 miljoen ‘sjoemeldiesels’ rond van de merken VW, Audi, Seat, Skoda en Porsche Het moederbedrijf van Volkswagen heeft alle claims tot nu toe afgewezen. Het Duitse bedrijf houdt vol dat het geen autofabrikant is maar een houdstermaatschappij. Het zou daarom niet betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of marketing van voertuigen. Een uiteindelijke vergoeding voor alle aandeelhouders van Porsche SE kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Porsche SE bezit de meerderheid van het stemrecht bij Volkswagen.

Claimzaak

Sinds september 2018 loopt er een claimzaak tegen Volkswagen zelf bij een andere Duitse rechtbank. Die aandeelhouders vinden dat de autobouwer hen eerder had moeten informeren over de omvang van het emissieschandaal. Volkswagen heeft vanwege het dieselschandaal de afgelopen jaren boetes betaald in Duitsland, de Verenigde Staten en andere landen. Ook kregen eigenaren van de auto’s vergoedingen.

Bron: ANP