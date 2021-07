Feuilleton-Professional-in-de-knel-(11): Darkmoney

Op het darkmoney netwerk is het altijd druk. Informatie over kwetsbare organisaties, datalekken in websites van overheden en grote bedrijven en softwarefouten in programmatuur worden continue uitgewisseld. Daarnaast wordt er druk gehandeld in software, codes, wachtwoorden, credit-card gegevens, identiteitsbewijzen -al dan niet vervalst-, burgerservicenummers en alle andere informatie die geld waard is.

Natuurlijk is het goed opletten met wie je zaken doet. Want niet iedereen die op darkmoney actief is, biedt betrouwbare informatie aan. Daarnaast had je nog te maken met criminaliteitsbestrijders en opsporingsdiensten waarvan je nooit precies wist wat hun opdracht was. Soms kon je meeliften op de kennis die ze deelden, andere momenten waren ze juist gevaarlijk en kon jouw IP-adres weer een bouwsteen zijn om activiteiten te ontmaskeren, invallen te doen en personen te arresteren. Darja nam zonder enige scrupules deel aan deze wereld, waarvan de meeste mensen geen idee hadden dat die bestond.

Overname softwarebedrijf

Gisteren had ze via darkmoney vernomen dat een groot internationaal softwarebedrijf in de accountancysector op het punt stond een bedrijfje over te nemen dat zich bezig hield met het identificeren van personen en organisaties. Het bedrijf was een paar jaar geleden gestart en bood stevige groeikansen, mede als gevolg van de steeds strenger wordende regelgeving rondom fraude en witwassen. Reden voor Darja om zich verder te verdiepen in ID-control want juist start-ups waren kwetsbaar als het ging om hun dagelijkse checks en balances ook al beweerden ze op hun websites dat ze 24/7 in control waren. Darja had een proefabonnement aangemaakt. Daarmee kreeg ze inzicht in de manier waarop de programmatuur en onderliggende code werkte. Na lang zoeken had ze ook een kwetsbare plek ontdekt. Nu wachtte ze op het moment dat het internationale softwarebedrijf een directe koppeling zou maken met ID-control. Op dat moment zou ze de code die ze onlangs op darkmoney had gekocht installeren. Daarna was het afwachten hoe ver de code zich zou verspreiden. Als de verspreidingsgraad hoog genoeg was, kon ze de volgende stap zetten die er uiteindelijk toe moet leiden dat gedurende een zekere tijd geen transacties kunnen worden uitgevoerd tenzij er betaald zou worden. Helaas werden veel van de codes die werden geïnstalleerd voortijdig door softwarebedrijven ontdekt en onschadelijk gemaakt. Maar een start-up en een overname door een groot bedrijf zorgde wel voor een flinke toename van de kans om ver te komen met het infecteren van programma’s en computers. In ieder geval was zij goed voorbereid. Mocht dat toch niet lukken, dan had ze in ieder geval wel genoeg informatie verzameld over een aantal mensen waarmee ze deze in privé verder onder druk zou kunnen zetten.

Gastvrouw

Tien jaar geleden was ze in een bestelbus naar Nederland gekomen. Ze zou gaan werken als gastvrouw voor een grote hotelketen die veel zakenmensen uit Oost-Europa ontvingen. Maar eenmaal aangekomen in Nederland bleek de grote hotelketen een netwerk van obscure gelegenheden te zijn. Gasten gaven daar een heel andere invulling aan haar rol als gastvrouw. Ze had besloten haar gevoelens weg te stoppen en het spel mee te spelen. De vele fooien die ze had gekregen had ze steeds weten te verstoppen en toen ze financieel onafhankelijk was, bezocht ze een plastisch chirurg en een tattoo-shop. Toen ze verleden jaar Johannes ontmoette bij De Wolf & Meren herkende hij haar niet.

In die tijd dat ze gastvrouw verbaasde zij zich over de status van de mannen die ze had ontmoet. Mannen die zeiden dat ze in het dagelijks leven grote verantwoordelijkheden droegen, deelden met haar en andere gastvrouwen allerlei vertrouwelijke zaken. Hadden hun partners en kinderen smoesjes op de mouw gespeld: Overwerk, diners met zakenmensen, onverwachte binnen- of buitenlandse reizen. Altijd slecht bereikbaar.

Boven- en onderwereld

Het was ook de plek waar boven- en onderwereld elkaar ontmoetten, afspraken werden gemaakt voor het leveren van pillen en poeders voor plezier op de vrijdagmiddagborrel of tijdens een uitje met ondernemers, bestuurders en managers. Waar adviezen werden gedeeld over het witwassen van geld zonder dat het argwaan op zou wekken bij de autoriteiten. Wat deze mannen dreef? Geld en macht. Voor Darja was het een uitstekende leerschool om de mannen die ze nu in het vizier had ook op psychologisch vlak goed te kunnen bespelen.

Er kwam een melding binnen op het scherm van de legale activiteiten van ZorroTrust. Iemand die thuis werkte had geen verbinding meer. Ze nam contact op met deze persoon en vroeg hem om een zogenaamde ‘ping’ te versturen. Toen die niet aankwam, ging ze in samenspraak met deze persoon verder op zoek. Uiteindelijk ontdekte ze dat het modem voor problemen zorgde. Ze vertelde de persoon wat deze moest doen om een nieuw modem te krijgen van zijn provider. Als die was geleverd, zou de persoon weer contact met haar opnemen. Ze zette de melding ‘on hold’ en besloot zich voor de rest van de dag te richten op het bijwerken van de onderhoudscontracten. Want uiteindelijk wilde ze ook dat onschuldigen geen last zouden hebben van de activiteiten die continue werden bedacht op darkmoney.

Jan Wietsma

