Personalia | Tim Kolen wordt Audit Partner bij Qconcepts

Tim Kolen is per 1 augustus 2021 benoemd tot Risk Management & Independence partner bij Qconcepts. Tim is daarnaast verantwoordelijk voor een klantportefeuille met een focus op ngo’s en overige stichtingen.

Tim is sinds 2016 werkzaam bij Qconcepts. In deze periode werkte hij als manager voor met name non-profit klanten en legde hij zich steeds meer toe op risk & independence. Eerder werkte hij bij EY en Wolfsbergen van Haarlem.

Cor Pijnenburg, oprichter en partner Qconcepts, over de benoeming: “Bij een groeiende organisatie past het om ruimte te geven aan talenten. Tim heeft zich de afgelopen jaren bewezen als goede accountant, collega en expert op het gebied van risk management. Het was een logische stap dat hij binnen Qconcepts benoemt is tot partner.”