Fiscus besluit: celtherapie valt onder lage btw-tarief

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s), zoals cel- en gentherapieproducten, worden als medische producten beschouwd, heeft de Belastingdienst aan branchevereniging HollandBIO laten weten. Daarvoor geldt het verlaagde btw-tarief van 9%. ‘Een mooie opsteker voor het vestigingsklimaat’, aldus HollandBIO.

Als ATMP’s worden aangeduid behandelingen waarbij gemodificeerde cellen, genen en/of weefsels worden ingebracht in het lichaam van een patiënt. Vaak worden ze ook aangeduid met cel- en gentherapieproducten. Deze vorm van behandelen is nog niet gangbaar, al zijn er wel al therapieën geregistreerd die in Nederland worden vergoed. ‘Ze luiden een nieuw tijdperk in de geneeskunde in’, aldus de brancheorganisatie.

Cellen van donor of van patiënt

Fiscaal gezien was er verwarring over de behandeling van ATMP’s. Die hebben menselijke cellen nodig. Dat kan door cellen van een donor als grondstof te gebruiken voor de productie van meerdere ATMP’s, of door cellen van de patiënt zelf te gebruiken. In dat geval wordt het geneesmiddel voor elke patiënt apart geproduceerd, maar de vraag voor de omzetbelasting was of deze variant nu een product of een medische handeling is. In het eerste geval geldt 9% btw, in het tweede geval een vrijstelling.

Vrijstelling leverde geen voordeel op

Op zo’n vrijstelling zaten de fabrikanten niet te wachten, want dat leverde geen aftrekmogelijkheid over de kosten op, terwijl ze voor inkoop vaak wel 21% btw betalen.

‘Dit zorgt voor hoge extra kosten bij de productie van ATMP’s. In andere landen, waaronder België, werden ATMP’s wel als producten beschouwd, waardoor België een streepje voor had als vestigingslocatie voor ATMP’s.’ HollandBIO, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, het LUMC, de ministeries van EZK, VWS en Financiën hebben overlegd en uiteindelijk heeft de Belastingdienst definitief geoordeeld dat ATMP’s producten zijn en dus onder het btw-tarief van 9% vallen.

HollandBIO verwacht dat ATMP-producenten door de fiscaal gunstige behandeling nu het land binnen gaan komen: ‘De combinatie van voorspelbaarheid en een gunstige btw-positie maakt dat deze beslissing belangrijk is voor het vestigingsklimaat. Met onze sterke (kennis) infrastructuur, hoogopgeleide beroepsbevolking en robuust biotech-ecosysteem was Nederland al in trek als vestigingsland voor ATMP-ontwikkelaars, getuige de aanwezigheid van Kite en BMS.’