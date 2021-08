Personalia | Kees Roozen na carrière bij Big Four naar V&A accountants-adviseurs

Met ingang van 1 september 2021 komt drs Kees Roozen RA het team van het Noordwijkse V&A accountants-adviseurs versterken.

In zijn functie Directeur Vaktechniek en Compliance zal hij invulling geven aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen van controledossiers, vakinhoudelijke consultaties gaan verzorgen en zal hij trainingen geven. Met Kees versterkt het accountantskantoor ook de kennis en expertise op het gebied van externe verslaggeving (IFRS en NL-GAAP).

Kees Roozen

In zijn vorige functie was Kees Roozen ruim 6 jaar werkzaam als Director bij KPMG DPP (Department of Professional Practice). Daaraan voorafgaand was hij bijna 5 jaar Directeur Vaktechniek bij RSM Nederland. Ook heeft hij circa 16 jaar werkervaring als (senior) manager bij PwC en Deloitte.

Reactie V&A

‘Met zijn ruime staat van dienst in de accountancy brengt Kees een schat aan ervaring mee, die hij met veel plezier zal inzetten voor de klanten van V&A’, meldt het Noordwijkse accountantskantoor over de overstap. ‘De ambitie van Kees past goed bij de filosofie van V&A: andere accountants elke dag een beetje beter maken. Binnen KPMG deed hij dat voor KPMG-accountants; vanaf 1 september doet hij dat voor V&A klanten. Wij zijn erg blij met zijn overstap naar V&A en de bijdrage die hij zal gaan leveren aan het verder verbeteren van het accountantsberoep.’

Foto: LinkedIn

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Mail de redactie: redactie@accountancyvanmorgen.nl