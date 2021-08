3 tips voor accountants om piekdrukte te minimaliseren

Werk jij al met begrotingen? Om te zien of alles klopt? In lijn met de verwachtingen van de klant zijn actuele cijfers nodig. Je kunt dan per maand bijsturen. Zijn de cijfers niet up-to-date? Dan biedt een begroting weinig houvast. Toch loont het om ook in deze situatie met begrotingen te werken. Je creëert een behoefte bij de ondernemer. Hij ziet bijvoorbeeld dat hij meer inzicht kan krijgen in de liquiditeit van de onderneming. Maar het beeld is vertekend, want de cijfers zijn niet compleet. Samen met de ondernemer bespreek je hoe je een actueel en volledig beeld geeft. Daarbij spreek je af dat de ondernemer zijn documenten tijdig aanlevert.

Je kunt jezelf ook enorm helpen door meerdere controlemomenten over het jaar in te plannen. Meestal vind controle pas plaats tijdens de btw-maand. Om er vervolgens achter te komen dat er nog veel boekstukken missen. Nu moet je er keihard voor werken om de boekhouding compleet te krijgen en dat in een korte tijd. Kortom, stress. Bespaar het jezelf en knipt dit grote controlemoment op in meerdere controlemomenten gedurende het kwartaal. Dit alles samen zorg voor een naadloze samenwerking en meer verbondenheid tussen jou als accountant en de ondernemer.

Door een goede samenwerking en een gezonde innovatiedrang zorg je ervoor dat jouw kantoor niet langer wordt geremd door piekdrukte en weer vol kan inzetten op continuïteit en groei!

