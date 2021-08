Consultatietermijn Wet toekomst accountancysector verlengd

De reactietermijn voor de consultatie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector is verlengd. Belanghebbenden kunnen nu tot 16 september reageren.

De consultatie is op 9 juli gestart, vlak voor het begin van de vakantieperiode, en zou lopen tot 4 september. ‘Het ministerie van Financiën heeft signalen ontvangen dat door de vakantieperiode niet iedereen in staat is om tijdig te reageren op de internetconsultatie. De reactietermijn is derhalve verlengd’, laat de minister nu weten. De teller staat, krap een week voor de oorspronkelijke deadline van 4 september, op drie reacties: twee individuele reacties en eentje van beleggersvereniging VEB. Die kraakt vooral eerst kritische noten: ‘Van een overtuigende kwaliteitsimpuls is nog geen sprake’, ‘Accountants zijn er een ster in te verwijzen naar bredere ketenverantwoordelijkheid’, ‘het controlewerk van accountants is vaak veel minder technisch of geavanceerd dan gedacht’, om vervolgens aan te geven niets te zien in de voorgestelde audit quality indicators (AQI’s).

‘Pseudo-indicatoren’

Voor die tien AQI’s loopt nog een aparte consultatie, die afloopt op 19 september. Daar zijn inmiddels zeven reacties op binnengekomen, waaronder van de Zwitserse Kamer van Koophandel in Nederland. Die is duidelijk: ‘Er is geen nut of noodzaak voor invoering van tien pseudo-kwaliteitsindicatoren en bovendien werken deze ook nog contra-productief. De kwaliteit van een jaarrekeningcontrole is momenteel ruim voldoende inzichtelijk.’