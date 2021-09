‘Versoepelingen pas per 25 september’

Haagse bronnen hebben tegen de Telegraaf gezegd dat de coronaversoepelingen op 20 september waarschijnlijk te vroeg komen. De anderhalvemetermaatregel wordt op zijn vroegst op 25 september losgelaten. De evenementensector krijgt voorlopig geen extra steun.

Mondkapjes af

Met het loslaten van de anderhalve meter kunnen de mondkapjes in het openbaar vervoer af en vervalt de zitplicht in cafés, net als het thuiswerkdevies. Omdat de wet hiervoor moet worden aangepast, duurt invoering langer. Bovendien willen ministers om de versoepeling zacht te laten landen eerder corona-toegangsbewijzen gaan vragen. Het idee was om bij groepen groter dan 75 mensen te vragen om een bewijs van vaccinatie, van genezing of van een negatieve test. Die groepsgrootte wordt naar beneden bijgesteld.

Persconferentie

Het is nog onduidelijk of het kabinet vasthoudt aan 1 november als laatste stap van het openingsplan. Op deze datum zouden alle versoepelingen van tafel gaan, zoals de beperking op de sluitingstijden van de cafés, de sluiting van de clubs en de verplichte toegangsbewijzen voor drukke ruimtes. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, eerder gepland voor 17 september, wordt waarschijnlijk vervroegd naar dinsdag de 14de.

Evenementensector

Gisteravond overlegde ook de evenementensector met het kabinet. Er komt op dit moment geen extra steunpakket voor ondernemers in die branche, maar het kabinet wil wel met de sector in gesprek blijven. Dat zegt Riemer Rijpkema, voorzitter van branchevereniging CLC Vecta en woordvoerder van het Eventplatform, tegen BNR.

Dutch Grand Prix

Tijdens het gesprek werd opgemerkt dat voetbalwedstrijden en de Dutch Grand Prix wel mogen doorgaan met veel bezoekers, maar evenementen niet. Rijpkema: ‘Dat is natuurlijk een moeilijke discussie; daar kom je gewoon niet helemaal uit. Het gaat dan bijvoorbeeld over geplaceerd tegenover niet-geplaceerd en hoe het in de werkelijkheid uitpakt. Daarbij is het heel moeilijk om op één lijn te komen.’

Fieldlab

Op 1 oktober stopt de staatssteun voor bedrijven officieel. De evenementensector heeft aangegeven dat ze de deuren niet meteen weer open kunnen doen en dat het terecht zou zijn als er voor hen extra maatregelen zouden worden getroffen. Het kabinet heeft beloofd om daar na 14 september verder over te praten. Wel is afgesproken dat de sector extra inzichten vanuit de Fieldlab-experimenten en extra onderzoek naar de Delta-variant van het coronavirus dat via de TU Delft is gedaan, de komende dagen kunnen aanleveren voor het OMT-advies aan het eind van de week. ‘Misschien biedt dat nog enig perspectief.’