Werkgevers: bezwaar tegen wet om misbruik persoonsgegevens tegen te gaan

Het wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden wil voorkomen dat persoonsgegevens misbruikt worden om mensen te bedreigen of onder druk te zetten. Werkgevers vrezen dat het voorstel het voor bedrijven moeilijker maakt om fraude tegen te gaan.

Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel wordt het delen van persoonsgegevens strafbaar, als dat gebeurt met het doel om iemand bang te maken, ernstige overlast te bezorgen of iemand in zijn ambt of beroep te hinderen. Hoewel beide werkgeversorganisaties het doel van het wetsvoorstel onderschrijven, vrezen zij dat ‘onbedoeld’ ook het opnemen van iemands naam op een ‘zwarte lijst’ strafbaar wordt; zelfs als daarvoor een vergunning is afgegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Uit het oogpunt van beveiliging en criminaliteitsbestrijding kan het delen van persoonsgegevens in de private sector nodig zijn, en dit kan – bedoeld – ernstige hinder met zich brengen voor criminelen’, aldus de werkgevers.

Ook veel veiligheidsactiviteiten die door particuliere bedrijven worden verricht en waarbij persoonsgegevens gedeeld worden, kunnen gekwalificeerd worden als ‘hinderlijk’ en zo leiden tot onderbreking van activiteiten. Het huidige Wetsvoorstel zorgt dat ook dergelijke rechtmatige activiteiten (wellicht onbedoeld) strafbaar worden. Er is daarom een uitzondering nodig voor het delen van persoonsgegevens voor gerechtvaardigde private belangen.

De ondernemersorganisaties stellen voor om in het wetsvoorstel een uitzondering te maken voor het delen van persoonsgegevens voor ‘gerechtvaardigde particuliere belangen’, naast activiteiten van algemeen belang. Ook willen zij, ‘om eventuele conflicten, verwarring of overlap te voorkomen’, dat in het wetsvoorstel dezelfde termen worden gehanteerd als in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).