UWV vordert ruim duizend onterechte uitkeringen niet terug

Uit een steekproef van UWV blijkt dat in 2019 en 2020 ruim duizend mensen met een samenloop van WW- en ZW- of WAZO-uitkering mogelijk te veel uitkering hebben ontvangen. De onterechte betalingen worden niet teruggevorderd.

De uitkeringsinstantie is vaker naar de processen gaan kijken. ‘Complexe samenloop van regelgeving die kan leiden tot ongewenste situaties in de uitvoering maakt dit extra belangrijk.’ Uit een van de steekproven bleek onlangs de fout: ‘De ZW- of WAZO-uitkering moet in mindering worden gebracht op de WW-uitkering. Eerste onderzoek heeft uitgewezen dat dit in 2020 bij circa 1.200 mensen niet is gebeurd. Om diverse redenen heeft UWV besloten in deze specifieke situatie af te zien van terugvordering.’

Fout voor klant niet duidelijk

Een van de redenen is dat het voor de betrokken mensen vanwege de samenloop van uitkeringen niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat er sprake is van een te hoge uitkering. ‘Daar komt bij dat uit steekproeven naar boven is gekomen dat een deel van de mensen in deze situatie hierover contact heeft gezocht met UWV, waaraan niet altijd adequaat gehoor is gegeven. Deze mensen valt hierin dus niets te verwijten.’ Een andere overweging is dat de impact op cliënten groot kan zijn vanwege fiscale consequenties en de mogelijke gevolgen voor zorg- en huurtoeslag. ‘De periode waarin mogelijk te veel uitkering is ontvangen ligt bovendien één à twee jaar in het verleden. Dit bij elkaar opgeteld heeft UWV doen besluiten niet over te gaan tot terugvordering.’ Bestuurslid Guus van Weelden geeft aan dat er continu wordt gezocht naar verbetering van de dienstverlening. ‘Wanneer we toch nog een fout maken is er gelukkig steeds meer ruimte om bij het oplossen daarvan de mens centraal te zetten en niet alleen de regels.’ Vanaf 1 januari voert UWV extra controles uit die gericht zijn op het in de toekomst voorkomen van deze fout.