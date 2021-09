PERSONALIA | Edwin Veele Head of Tax Rotterdam bij HVK Stevens

Per 1 september is Edwin Veele de nieuwe Head of Tax Rotterdam bij HVK Stevens. Hij is afkomstig van Tax Consultants International, waar hij ruim 19 jaar partner was.

Begonnen bij Deloitte

Veele heeft veel ervaring op het gebied van de internationale belastingadviespraktijk. Hij startte zijn carrière in de internationale belastingadviespraktijk eind 1993 bij Deloitte Rotterdam. Na een korte uitstap naar Staal Bankiers kwam hij bij Andersen weer in de internationale belastingadviespraktijk terecht. Daar richtte Veele zich in eerste instantie op Financial Markets en Energy & Utilities om maakte de overstap te maken naar de M&A-praktijk. Vanaf 2003 was hij partner bij Tax Consultants International. Hier specialiseerde hij zich als internationaal fiscalist in het begeleiden van grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten, reorganisaties, fusies en overnames, due diligence-onderzoeken en transferpricing strategieën.

Die internationale ervaring gaat hij bij HVK Stevens samen met zijn team verder uitbouwen. Daarbij focust hij zich op het HVK Stevens-kantoor in Rotterdam. Zelf zegt hij over zijn benoeming tot Head of Tax Rotterdam: ‘Bij HVK Stevens kom ik in een nieuwe en frisse omgeving terecht. Ik heb er veel zin in om samen met mijn team een bijdrage te leveren aan het opschalen van de internationale belastingadviespraktijk van HVK Stevens. Uiteraard zal ik dat doen voor de hele organisatie, maar ik richt me vooral op het Rotterdamse kantoor.’