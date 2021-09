Van Boekel viert 75-jarige bestaan met speciaal magazine

Van Boekel Accountants & Adviseurs uit Tilburg werd kort na de oorlog opgericht. Op 13 september bestaat het bedrijf 75 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met speciale editie van het relatiemagazine.

Studeren

Hierin vertelt Franck van Boekel, zoon van Piet van Boekel, die het kantoor lange tijd leidde, hoe hij dankzij zijn moeder in de zaak kwam. Gezakt voor de havo en net uit militaire dienst wilde Van Boekel sr. zijn zoon in 1977 alleen in dienst nemen als die een aantal opleidingen zou afmaken. ‘Hij stelde deadlines om mijn diploma’s PD, MBA, SPD 1 en 2 te halen. Waarom? Omdat ik nu niet het schoolvoorbeeld was van een ijverige student denk ik. Ik moest van hem wel de opleidingen afronden en dat is me gelukt. Ik was wel een frisse-tegenzin-student hoor. Ik ben al – tijd meer een ondernemer geweest, een verkoper. Toen mijn vader op zijn sterfbed lag [in 1987, red], heb ik hem beloofd dat ik de verdere accountantsopleiding zou afronden. En ja, beloftes moet je nakomen.’

Klantenbezoek

Franck van Boekel: ‘Ik heb zo ontzettend veel van mijn vader geleerd. Hij nam me veel mee naar klanten en daardoor leerde je in de praktijk om te gaan met de cijfers, maar meer met de mens achter de onderneming. Die aandacht voor mensen, dat heeft hij me bijgebracht. En dat heb ik ook altijd mooi gevonden, de titel vond ik niet belangrijk, het kunnen sparren met ondernemers wél! Ik was de man van de groei, de omzet, de productie, mijn broer [Paul van Boekel, red] meer de man van de vaktechniek. We groeiden zeer snel. Het was hard werken, maar dat heb ik altijd graag gedaan.’

Thuiswerken

Interessant is de visie van Franck van Boeckel, die in 2001 stopte met de maatschap en in 2011 met pensioen ging, op de huidige trend van thuiswerken. ‘Ik denk dat het bij de klanten een goede indruk maakte als ze in het voorbijrijden veel activiteiten zagen op kantoor. Met andere woorden: daar wordt veel en hard gewerkt voor ons. Ik ben er wel van overtuigd dat je werk boven je privé prioriteit moet hebben, als je succesvol wilt zijn. Ik was altijd onderweg, de klanten gingen altijd voor, zij betaalden mijn boterham tenslotte. Mijn vader was ook maar mondjesmaat.’

Van Boekel telt vijf partners en heeft 55 medewerkers.

Download hier het magazine.