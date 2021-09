Personalia | BTW-specialist Beelen verbonden aan HVK Stevens als counsel to the firm

Per 1 september 2021 heeft Stan Beelen zich verbonden aan HVK Stevens als counsel to the firm.

Stan Beelen is BTW-specialist en was daarvoor jarenlang als tax partner verbonden aan PwC, waar hij onder meer leiding gaf aan de BTW-praktijk. Daarna was Stan enkele jaren werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van Deloitte als BTW-specialist en als docent aan de Radboud Universiteit. Tevens is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof Den Haag.

HVK Stevens

HVK Stevens, opgericht in 2011, biedt full-service juridisch-notarieel en fiscaal advies, gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven. Het medewerkersbestand bestaat uit 11 partners en 60 consultants en stafmedewerkers, er zijn kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Luxemburg. HVK Stevens bedient nationale en internationale cliënten op projecten die variëren in grootte en complexiteit, van advies aan lokale familiebedrijven tot aan listed multinational companies.

