Zo kun je sneller en gemakkelijker rapporteren met RGS

RGS betekent automatisch rapportages en financiële dashboards opstellen. Handmatige bewerkingen worden overbodig, waardoor de rapportage sneller klaar is (met een druk op de knop), eenduidiger is en er minder kans is op fouten. Je kunt geen gegevens meer vergeten, geen bedragen verkeerd overnemen en houdt tijd over om de cijfers goed te analyseren.



Eenvoudig rapportages vergelijken

Het vergelijken van rapportages voor verschillende bedrijven wordt makkelijker door de standaardisering van de gegevens. Heb je veel klanten uit dezelfde beroepsgroep? Een vergelijking van de resultaten van verschillende bedrijven in dezelfde sector ligt binnen handbereik met RGS. Stel je voor hoe goed je je klanten kunt adviseren als je regelmatig een benchmark maakt voor de bedrijven in jouw portfolio.

‘Een klant die snel jaarstukken nodig heeft omdat hij financiering nodig heeft voor een nieuw bedrijfspand? RGS maakt het mogelijk.’

Het grootste voordeel van het gebruik van RGS is efficiency. Eigenlijk wilden we daarmee zeggen: je houdt tijd over. Als je boekhoudsoftware en rapportagesoftware beide RGS ondersteunen, worden financiële rapportages met een druk op de knop samengesteld. “Dankzij automatische verbindingen worden cijfers op basis van RGS dagelijks ingelezen vanuit de boekhouding en gekoppeld aan de juiste rubrieken”, aldus Visionplanner. Zo houd je tijd over om die cijfers te analyseren, om je klant te adviseren, om bedrijven met elkaar te vergelijken, om meer klanten te helpen, of gewoon, om leuke dingen te doen met vrienden, familie of je gezin.

Een ander deel van die efficiency zit hem in de kleinere foutkans. Als je niet meer handmatig op zoek hoeft naar de juiste cijfers, niet meer handmatig bedragen hoeft op te tellen en over te nemen, dan verdwijnt de foutkans. Je weet zeker dat je jaar op jaar dezelfde gegevens met elkaar vergelijkt.

Financieringscheck op basis van laatste cijfers

Bij het aanvragen van financiering voor een klant is dit een dubbel voordeel: financiers weten dat de data betrouwbaar zijn door het gebruik van RGS en daardoor heeft een aanvraag vaak een kortere doorlooptijd. Bastiaan Burgwal, medeoprichter van LoanStreet, ziet ook veel voordelen in het gebruik van RGS. LoanStreet biedt iedereen die op zoek is naar een zakelijke lening ondersteuning, door het vergelijken van financiers en bij het indienen van de aanvraag. Dat proces verloopt volgens Bastiaan nóg beter, als er gebruik wordt gemaakt van boekhoudgegevens op basis van RGS. “De financieringscheck bij LoanStreet is dan altijd juist, omdat de interpretatie van de onderliggende data klopt als met RGS wordt gewerkt”, zegt Bastiaan. “Bovendien kent de aanvraag bij financiers vaak een kortere doorlooptijd, omdat ze weten dat de data betrouwbaar zijn. Die betrouwbaarheid zorgt ervoor dat een kantoor voor zijn klanten een offerte onder voorbehoud met de precieze rente kan krijgen van financiers.”

Snellere controle door de Belastingdienst

Ook de Belastingdienst is er duidelijk over: die ondersteunt RGS “omdat we het belangrijk vinden dat bedrijven sneller en makkelijker kunnen administreren. En omdat wij bedrijven die met RGS werken, sneller en makkelijker kunnen controleren.” Aangiften btw en IB kunnen bijvoorbeeld automatisch worden vergeleken en er kunnen standaardanalyses worden gemaakt. Zo heeft de Belastingdienst sneller inzicht in een administratie en is een boekenonderzoek beter voor te bereiden en sneller voltooid.

In SnelStart Accountant heb je volop mogelijkheden om administraties vergaand te automatiseren, dankzij honderden softwarekoppelingen en RGS. Bekijk hier alle mogelijkheden.