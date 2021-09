Corona kostte schatkist al 71 miljard euro

De bestrijding van de coronacrisis kostte Nederland al ruim 72 miljard euro. Met de uitgaven in 2022 komt de rekening uit op € 82,1 miljard euro, blijkt uit de Coronarekening van de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer berekende het bedrag op basis van 234 kabinetsmaatregelen. Het merendeel van de extra kosten zijn al gemaakt. Voor komend jaar worden lagere uitgaven verwacht, vooral omdat regelingen om het bedrijfsleven te ondersteunen worden afgebouwd. Zo vervallen per 1 oktober 2021 tegemoetkomingen en aanvullende uitkeringen als de NOW, de Tozo en de TVL. Hierdoor gaat in 2022 het grootste bedrag naar het Nationaal Programma Onderwijs (€ 3,7 miljard). In totaal is € 10,8 miljard aan uitgaven begroot.

Eindrekening

In het lopende jaar is circa 6 miljard minder uitgegeven aan maatregelen om de coronacrisis te bestrijden dan werd voorzien in de voorjaarsnota. Het eindsaldo van alle uitgaven zal waarschijnlijk pas in de jaren na 2022 kunnen worden vastgesteld. Ondernemingen die te veel ontvingen, moeten dit surplus terugbetalen. Vooral bij de NOW zal dit naar verwachting de komende jaren leiden tot miljarden euro’s aan terugbetalingen.

Klik hier voor een gedetailleerde berekening van de corona-uitgaven van het Rijk.

Bron: Algemene Rekenkamer