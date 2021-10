Deloitte vraagt medewerkers naar QR-code

Deloitte vraagt medewerkers die op hun werk komen sinds een week steekproefsgewijs naar een corona-QR-code, meldt de NOS. Of dat mag, is punt van discussie.

Volgens bestuurslid Liesbeth Mol was het een lastige afweging. ‘Besloten is: je hoeft niet naar kantoor te komen, maar als je wel wilt dan moet je de QR-code kunnen laten zien.’ Daarbij mag de medewerker ook weigeren de code te tonen. Er wordt niet bij de ingang gecontroleerd en er worden geen gegevens vastgelegd. Wel wordt een medewerker die geen code wil laten zien, verzocht naar huis te gaan.

‘Grondwettelijk gezien mag het niet’

Volgens Deloitte is deze werkwijze toegestaan. Daarvoor zijn specialisten geraadpleegd. ‘Veel van onze mensen vinden dit prima. We praten met mensen die twijfelen. Tot nu toe zijn er geen protesten.’ Privacyregels schrijven echter voor dat een werkgever de werknemer niet naar vaccinatie mag vragen. Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen is er nog veel onduidelijk rondom de vaccinatievraag, vanwege zwalkend beleid. ‘Maar ik ben van mening dat je op basis van grondwettelijke bepalingen zo’n vraag niet zou mogen stellen.’ Vakbond FNV vindt vragen naar een QR-code schending van medische privacy.

Afstand houden voor accountants geen probleem

Hoogleraar Evert Verhulp is benieuwd wat een rechter ervan zal vinden als een weigerende werknemer een rechtszaak begint. ‘De belangenafweging zal bij een accountantskantoor anders zijn dan bij een ziekenhuis of een productielijn. Aan de ene kant heeft het accountantskantoor natuurlijk de verplichting om voor een veilige werkplek te zorgen. Maar andere kant is het de vraag of zo’n vaccinatiebewijs echt nodig is om daarvoor te zorgen. Je kunt ook denken aan andere maatregelen. Bij zo’n kantoor op de Zuidas is afstand houden geen probleem, lijkt me.’ Ook bij de FNV is de mening dat er andere manieren zijn om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Wettelijk gezien kan een nieuwe richtlijn rondom de QR-code vrij makkelijk worden vastgelegd, aldus Verhulp. ‘Maar dan moet je daar wel een meerderheid voor krijgen natuurlijk.’

Andere kantoren controleren niet

Volgens Accountant.nl vragen grote kantoren als PwC, KPMG, EY, BDO, Grant Thornton en Flynth niet naar een QR-code als medewerkers op kantoor willen komen. Grant Thornton hanteert voorlopig nog de anderhalve meter afstand. Dat geldt ook voor Accon AVM, dat ook schermen en desinfectiezuilen in stand houdt.

Bron: NOS